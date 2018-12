Capodanno, tutte le modifiche al traffico e alla sosta

In particolare sul Ponte di Mezzo è prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 09:00 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 Gennaio 2019 e divieto di transito pedonale dalle 23:00 del 31 Dicembre fino alle 01:00 del 1 Gennaio 2019 (fino a cessate esigenze per la bonifica post fuochi). Inoltre, a partire dalle 18:00 del 31 dicembre si potrà percorrere il Ponte di Mezzo a piedi solo mantenendo la destra.

In Lungarno Galilei dalle ore 18:30 del 31 dicembre 2018 alle 09:00 del 1 gennaio 2019 (fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al traffico veicolare); dalle ore 14:00 del 28 dicembre 2018 fino alle 14:00 del 2 gennaio 2019 è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto dal civico 15 a piazza S. Sepolcro. Dalle 17:00 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 gennaio 2019, divieto di sosta con rimozione coatta da piazza S. Sepolcro a piazza XX Settembre. Durante la chiusura, i veicoli in sosta potranno circolare in uscita fino a piazza S. Sepolcro seguendo il percorso alternativo; e da via S. Martino abrogando l’area pedonale da vicolo del Moro a Corso Italia, via Toselli con il senso unico alternato a vista, via Facchini, via delle Belle Donne.

Su Lungarno Gambacorti, chiusura al traffico veicolare da piazza XX Settembre a via delle Belle Donne: Dalle ore 18:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 Gennaio 2019 o comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al traffico veicolare. Dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 gennaio 2019, divieto di sosta con rimozione coatta.

Su Lungarno Pacinotti dalle ore 18:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 gennaio 2019 fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al traffico veicolare, eccetto diretti al parcheggio di Piazza Carrara e autorizzati Ztl fino a via Curtatone e Montanara. Dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 gennaio 2019, divieto di sosta con rimozione coatta da via Curtatone a piazza Garibaldi. Obbligo a destra in uscita da Via S. Maria verso il Ponte Solferino.

Su Lungarno Mediceo, da piazza Garibaldi a piazza Cairoli: dalle ore 18:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 gennaio 2019.

Sul Ponte della Fortezza dalle ore 18:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 gennaio 2019 chiusura al traffico veicolare della corsia Ovest, senso unico consentito da Sud a Nord.

Dalle 18:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1 gennaio divieto di accesso all’uscita di tutte le strade perpendicolari ricadenti sui Lungarni interessati dall’evento.

Inoltre, per la notte di Capodanno il Comune di Pisa ha interdetto la navigazione e lo stazionamento in Arno dalle ore 20.00 di lunedì 31 dicembre fino alle ore 02.00 di martedì 1 gennaio 2019, nel tratto di fiume compreso dal ponte Solferino al ponte della Fortezza.