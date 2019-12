Capodanno, volontari del Soccorso animali in città con l’ambulanza veterinaria

PISA – A Pisa per la Notte di Capodanno saranno in servizio i volontari del N.O.G.R.A. (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria)-Guardie zoofile per prestare soccorso agli animali che avessero necessità di cure. In piazza Vittorio Emanuele II e in altre zone del centro città a partire dalle ore 21 e fino alle ore 2 di notte sarà a disposizione anche l’ambulanza veterinaria per i primi soccorsi.

«Saremo a disposizione di quanti, pisani e turisti, dovessero avere una qualche urgenza per i propri animali – dice Michele Mennucci, presidente del Nogra di Pisa -. Nella notte di Capodanno il problema maggiore, in particolare per cani e gatti, è rappresentato dai botti e dai fuochi d’artificio, pertanto raccomandiamo di non portarli in centro se si ha consapevolezza che si impauriscono facilmente e allo stesso tempo di tenerli in casa anziché nei giardini perché potrebbero scappare; e si consiglia di tenerli in una stanza con televisore acceso per distrarli dai rumori, in particolare modo se rimangono soli in casa».

Per le emergenze sarà attivo il numero 3477687762. I volontari saranno facilmente riconoscibili dalla pettorina gialla con la scritta “N.O.G.R.A. – soccorso animali”.