Carabiniere ferito a Pisa. Sonetti (Pd): “Ferma condanna. Vicinanza e solidarietà al militare”

PISA – Massimiliano Sonetti, segretario provinciale Pd Pisa sulnCarabiniere ferito a Pisa.

“Condanna ferma e decisa da parte mia e di tutto il Partito Democratico provinciale al carabiniere per i fatti di ieri di via Vecchia Barbaricina. La violenza non risolve mai niente e va fermata e denunciata sempre, chiunque ne sia l’autore, specie se usata contro chi serve lo Stato e si occupa della sicurezza di tutte e di tutti. Esprimo, infine, solidarietà e profonda vicinanza al carabiniere ferito e alla sua famiglia”.

