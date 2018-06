PISA – Riceviamo e pubblichiamo le parole di solidarietà di Andrea Serfogli candidato a Sindaco per il centrosinistra in relazione al l’aggressione di un Carabiniere avvenuta martedì 5 giugno in via vecchia Barbaricina.

“Esprimo la massima vicinanza – dice Serfogli – e solidarietà al carabiniere rimasto coinvolto nei fatti di via Vecchia Barbaricina. Ferma condanna a ogni gesto violento contro chi rappresenta le istituzioni e si occupa ogni giorno della nostra sicurezza”.