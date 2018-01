Carambola con due auto: finisce nel fosso

PISA – Alle ore 11.20 circa personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto con due automezzi sulla via Aurelia Nord PISA nei pressi del campo di tiro a volo per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Ford Fiesta con a bordo un’altra persona ha perso il controllo dell’auto andando prima ad urtare due veicoli poi schiantandosi violentemente su di un albero finendo la propria corsa nella scarpata adiacente alla sede stradale.

Giunta sul posto la squadra ha provveduto ad estrarre dalla vettura una donna mentre l’altro conducente era già stato preso in consegna dal personale del 118 che ha condotto entrambe le persone all’ospedale.

Sul posto personale della Polizia Locale.