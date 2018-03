“Il carcinoma ovarico recidivante: dal to cure al to care”. Convegno presso la scuola Medica

Pisa – E’ in programma domani 27 marzo presso la Scuola Medica, via Roma, 55 – Aula Massart, inizio alle 13.30, il convegno organizzato dal professor Angiolo Gadducci, presidente della Fondazione Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e le reti oncologiche, nato recentemente dalla fusione dell’Ispo e dell’Itt).

L’obiettivo è di coinvolgere gli specialisti dell’intera Area vasta nord-ovest implicati a vario titolo in questa patologia. Uno spazio è dedicato al volontariato In particolare la dottoressa Maria Grazia Fabrini, per conto della Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori, tratterà il tema del ruolo delle associazioni di volontariato nell’alleanza medico-paziente.

Per maggiori info www.ao-pisa.toscana.it