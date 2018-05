Carlotta, a 13 anni campionessa di karate

CASCINA – E’ la vice campionessa italiana individuale di karate categoria “Children” e si è classificata terza e livello nazionale a squadre. E’ cintura rossa, si allena alla palestra Shin Yama Arashi di Pontedera ma lei è di San Frediano a Settimo. Si chiama Carlotta Farnocchia, ha 13 anni e accompagnata da babbo Simone, ha ricevuto i complimenti in municipio dall’assessore allo sport di Cascina, Luciano Del Seppia.

Per Carlotta il secondo posto nazionale è arrivato lo scorso aprile, quando la giovane atleta di San Frediano ha partecipato al campionato italiano della Confederazione Karate Do Italia (Cki) che si è svolto ad Osimo, a cui hanno partecipato circa 1.200 atleti.

“Complimenti per questo bel risultato sportivo – ha detto Del Seppia – e ovviamente in bocca in lupo anche per i prossimi impegni!”.

Carlotta, infatti, adesso ha come obiettivo i prossimi campionati europei, che si svolgeranno a fine ottobre a Malta.