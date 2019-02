PISA – Domenica 24 febbraio a partire dalle ore 14 si terrà il Carnevale dei Mattaccini presso Largo Ippolito Nievo nel quartiere I Passi.

Sono previsti maschere, giochi e divertimenti per bambini per tutto il pomeriggio. Il carnevale è organizzato dalla Magistratura dei Mattaccini e dai Celatini di Tramontana, in collaborazione con il Circolo I Passi e con il patrocinio del Comune di Pisa. L’ingresso è libero e gratuito