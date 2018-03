“Caro Walter”: in scena un omaggio al grande Walter Chiari a Bientina e Casciana

PISA – Spettacolo di teatro e musica in omaggio al grande Walter Chiari, per la rassegna “Teatro Liquido” di Guascone. Sabato 3 marzo alle 21,30, al Teatro delle Sfide di Bientina, in Via XX settembre, e domenica 4 marzo alle 18,00 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme, in Via Regina Margherita, va in scena “Caro Walter”.

Con Matteo Belli, Katia Pietrobelli, Paolo Vivaldi (pianoforte), Piercarlo Silvia (sax e clarinetti). Testo, regia e adattamento dei monologhi di Walter Chiari: Matteo Belli. Musiche di Paolo Vivaldi. Una produzione Associazione Ca’ Rossa e Centro Teatrale per l’Oralità.

Per l’ occasione Matteo Belli terrà un laboratorio sull’uso del corpo e della voce nella comicità, in programma da venerdì 2 a domenica 4 marzo al Teatro delle Sfide di Bientina. Per informazioni: 3280625881, www.matteobelli.net

Matteo Belli, attore istrionico, conosciuto dal pubblico di Guascone per le sue giullarate, qui presenta un lavoro dedicato a un grande comico: Walter Chiari, superbo monologhista, ammaliante affabulatore. Illuminato da una sorte non comune, rapito da una voracità di vita forse più veloce della sua stessa capacità di autocontrollo. A tutti coloro che l’hanno amato, a tutti coloro che pensano che l’uomo diventi adulto quando ritrova la serietà del gioco di un bambino, a tutti coloro che a uno Shakespeare fatto male preferiscono una barzelletta raccontata bene, a tutti costoro viene offerto questo spettacolo in omaggio all’arte affabulatoria di Walter Chiari. Scritto in forma di lettera a lui indirizzata, nell’infinita nostalgia di non averlo mai conosciuto, con la tenue ma caparbia consapevolezza che il senso di una maestria involontaria lo si recupera nella paziente e faticosa ricomposizione di frammenti sperperati, non invano.

All’interno della quarta stagione (edizione 2017/2018) del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro, ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it. Biglietti: 10 euro intero – 8 euro ridotto.