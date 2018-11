Carrarese – Pisa, al “Dei Marmi” sei successi nerazzurri. Lo scorso anno decisivo lo scavino di Masucci

PISA – Domenica 25 novembre sarà la ventesima sfida tra Carrarese e Pisa al “Dei Marmi” di Carrara. Otto le affermazioni della squadra di Baldini, sei i successi nerazzurri, e quattro i risultati chiusi in parità. L’ultimo successo del Pisa lo scorso anno (3-2) in rimonta, con al timone il tecnico Michele Pazienza. Doppio vantaggio apuano con Biasci e Tavano, rimonta nerazzurra con la doppietta di Eusepi e il gol-vittoria realizzato da Gaetano Masucci in una gara incredibile.

Ecco i precedenti tra Carrarese e Pisa al Dei Marmi:

1927/28 Carrarese-Pisa 1-0

1928/29 Carrarese-Pisa 3-1

1929/30 Carrarese-Pisa 3-1

1930/31 Carrarese-Pisa 2-2

1931/32 Carrarese-Pisa 2-1

1932/33 Carrarese-Pisa 4-1

1933/34 Carrarese-Pisa 0-3

1953/54 Carrarese-Pisa 2-0

1955/56 Carrarese-Pisa 3-0

1963/64 Carrarese-Pisa 2-0

1964/65 Carrarese-Pisa 0-0

1999/00 Carrarese-Pisa 0-0

2000/01 Carrarese-Pisa 0-1

2001/02 Carrarese-Pisa 2-3

2002/03 Carrarese-Pisa 1-2

2012/13 Carrarese-Pisa 2-3

2014/15 Carrarese-Pisa 1-2

2015/16 Carrarese-Pisa 2-2

2017/18 Carrarese-Pisa 2-3