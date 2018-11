Carrarese – Pisa, aperta la prevendita: 400 posti per i tifosi nerazzurri

PISA – In merito al derby Carrarese-Pisa in programma domenica 25 novembre alle ore 14.30 allo stadio dei Marmi, è attiva sul circuito Etes Come on Web la prevendita dei biglietti fino alle ore 12.00 di domenica 25 novembre.

Alla tifoseria nerazzurra è stato riservato il settore ospiti con capienza 400 posti. I relativi biglietti sono disponibili al prezzo di 10 euro (+ d.p.) presso il seguente punto vendita autorizzato: Solo Pisa (via Piave, 22).

Nella giornata di domenica le biglietterie dello stadio resteranno chiuse.