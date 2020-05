“Casa Siri”, sul piccolo schermo la nuova sit-com che parla pisano

PISA – Sta arrivando sul piccolo schermo una Sit-Com che parla interamente pisano. Si stanno girando le ultime scene della sesta puntata di un progetto interessante che vedrà protagonista il noto Hair Stylist pisano Alessandro Siri, da 11 anni in centro città con negozio che porta il suo nome in Lungarno Mediceo e la sua compagna Tiziana Pacetta.

di Antonio Tognoli

La Sit-Com nasce da un’idea di Maria Luisa Lo Monte Giordano e Salvatore Giovinazzo, ma a far da collante al progetto è stato l’attore pisano Gianluca Magni che parteciperà alla Sit-Com. C’è anche un terzo protagonista a dire la verità: il gattino della coppia, di razza sacro di Birmania, di nome Simba.

Gianluca Magni attore pisano

La Sit-Com, stile Casa Vianello, verrà girata nella casa della coppia a San Martino Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme e sarà trasmessa da Rete Media Sud ed Rtt. Un progetto in piena evoluzione che vedrà pian piano nuovi protagonisti che veranno inseriti nel progetto strada favendo. Chi dispone di una nuova smart tv, potrà collegarsi su Player digitando www.calabriasat.it e su www.italiacable.it

Tiziana Pacetta, la compagna di Alessandro

Chi meglio di Alessandro Siri poteva parlarci in esclusiva al nostro portale, di come è iniziato, questo progetto editoriale nato per gioco in periodo di lock down.

La segretaria di produzione Anna Celestino e Salvatore Giovinazzo

Alessandro grazie della tua disponibilità. Come è nata l’dea di avviare questa Sit-Com?

“Tutto è nato dall’amicizia sempre più stretta con l’attore Gianluca Magni, che ormai da tempo viene nel mio salone in Lungarno, una grande persona prima di un grande attore, il quale ha lavorato nel mondo del cinema e dello spettacolo e che è stato fondamentale nel progetto. A Sanremo sono andato per lavoro a pettinare alcune modelle e ho conosciuto molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Maria Luisa Lo Monte Giordano che in Australia è molto famosa, insieme al regista Salvatore Giovinazzo che mi hanno proposto di fare in questo periodo di lock down una Sit-Com nella mia abitazione. Io ho accettato volentieri“.

Maria Luisa Lo Monte Giordano

Che cosa ti ha spinto ad accettare questa proposta?

“La proposta di mettermi in gioco nel mondo dello spettacolo mi ha spinto moltissimo. A me poi piacciono le scommesse, nuovi stimoli e quel qualcosa che ti fa sentire il brivido, ti rende vivo“.

Il gattino Simba anche lui protagonista della Sit-Com

La tua compagna ha subito accettato la proposta di partecipare a questa Sit-Com?

“Ho subito cercato di convincerla, l’ho trascinata all’interno del progetto. Devo dire che è un carattere molto tranquillo, ma sta facendo grandi cose e si sta calando nel personaggio molto bene“.

Nel video abbiamo visto la Piazza dei Miracoli vista dall’alto. Molto suggestive le immagini…

“Le ho scelte io perché Pisa è giusto che abbia il suo riscontro ed è giusto che in questo evento catapultato sul nazionale la mia città sia in primo piano“.

A che punto siamo. Quando uscirà la Sit-Com?

“Il progetto è di partire con dieci episodi per il primo anno. Ne abbiamo girate già sei. Quindi dovrebbe partire a breve, forse già alla fine di questo mese. Non c’è ancora una data precisa, ma direi che ci siamo“.

Può dirci qualcosa di più?

“Non vorrei svelare ancora molto. Ogni episodio dura in media dieci minuti. Sono scenette molto leggere e simpatiche. Alla gente piace questo tipo di spettacolo. Posso dire che verranno fatte delle altre puntate in cui verranno inserite altre novità che gli autori decideranno procedendo in questa avventura, dando spazio alla creatività artistica dei protagonisti“.