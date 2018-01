CasaPound. Il tour di Simone di Stefano passa da Marina di Pisa

PISA – Il tour elettorale di Simone Di Stefano, candidato premier di CasaPound Italia, tocca la costa toscana. Domani giovedì 25 gennaio alle ore 17. 30 arriva Marina di Pisa

Dopo il clamoroso successo nella raccolta firme per presentare in tutta Italia la lista della tartaruga frecciata, con oltre 60.000 sottoscrizioni in appena 10 giorni, la campagna elettorale entra nel vivo e Di Stefano illustrerà il programma elettorale e le proposte dell’unica vera forza sovranista e antieuropeista presente nelle schede elettorali il prossimo 4 marzo.