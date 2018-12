CasaPound: “Un miserabile teatrino promosso dalle sigle della sinistra”

PISA – Sulle polemiche relative all’apertura della nuova sede interviene CasaPound Pisa, definendo come ‘miserabile teatrino’ quello promosso dalle varie sigle della sinistra in vista dell’inaugurazione della di via Manzoni a Pontedera.

“Le violente prese di posizione verbali da parte del PD e di altre sigle più o meno sconosciute della sinistra – dichiara in una nota il coordinamento provinciale del movimento – non possono che farci piacere. L’apertura della nostra sede, successiva a diverse azioni di denuncia sul territorio, evidentemente preoccupa e non poco certi personaggi nostalgici della guerra civile, i quali hanno pensato bene di tirare fuori il sempre verde tema dell’antifascismo alle porte del 2019. Vediamo bene, dunque, da che parte sta il nostalgismo”.

“Si va dalle solite accuse di razzismo solo perché contrari all’immigrazione incontrollata – prosegue la nota – a quelle di “inquinare la vita e la dialettica democratica”. La nostra associazione si occupa di politica, cultura, sport e volontariato, senza secondi fini, con il solo interesse di difendere quelle che sono le istanze dei cittadini italiani che la sinistra ha completamente abbandonato. Da sottolineare poi – conclude la nota – l’annuncio di Potere al Popolo di riunirsi il giorno dell’apertura davanti alla nostra sede: una vera e propria provocazione a cui auspichiamo che tutte le forze politiche prendano le distanze”- conclude la nota.