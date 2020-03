PISA – Personale dei Vigili del Fuoco della sede del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 16.20 circa per incidente stradale nella zona industriale “La Turchia” nel comune di Casciana Terme Lari in via Sicilia.

Per cause in corso di accertamento due furgoni si sono scontrati e uno si è incendiato. All’arrivo sul posto i feriti erano già sotto le cure del 118.

L’intervento VVF si è limitato all’estinzione dell’incendio dell’auto furgone e la messa in sicurezza dei due mezzi.