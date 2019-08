Casciana Terme, una notte all’insegna del piacere

CASCIANA TERME – Casciana Terme si trasforma per una serata all’insegna del piacere in tutte le sue declinazioni. Sabato 31 agosto musica, divertimento, benessere e buon cibo saranno i protagonisti della nona edizione di “Una Notte di Piacere – Casciana accende i vostri sensi”, manifestazione organizzata dal Comitato

Cascianese dei commercianti, con il contributo e il patrocinio di

Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Casciana Terme Lari e la

collaborazione della ProLoco.

Un’esperienza unica in uno dei borghi più suggestivi della Toscana, animato dai

tantissimi spettacoli del centro storico, dalla musica dal vivo e dal gusto delle

prelibatezze. Tutti ingredienti per una serata di puro piacere. Si comincia alle 19 con l’apertura dei punti ristoro in Largo Mazzini, via XXbSettembre, via Cavour, piazza Garibaldi e via della Sorgente.

Cinque location dove sarà possibile gustare pizza, pasta, grigliata di carne, pesce fritto, tartufo delle colline sanminiatesi e frati espressi.

Gli spettacoli prendono il via alle 21.30 con il gruppo musicale “Guys in

Leopardy” in via della Sorgente e Dj Duke in piazza Miniati, mentre in via

Cavour va in scena la sfilata pin-up accompagnata dalla musica di Elia e uno

spazio per i più piccoli con il Truccabimbi & Bolle da Mago Merlo. Dalle 22 lo spettacolo itinerante della street band The Shining Winds, e il grande show di piazza Garibaldi, con lo spettacolo del Mamamia Tour direttamente da Torre del Lago, prima del gran finale di mezzanotte “Accendi i sensi… e falle volare”.

Per le strade del centro durante la manifestazione sarà presente inoltre il

Mercatino di Modernariato.