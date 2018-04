Casciana Terme. Sabato serata dedicata a Rossini e domenica giornata intorno al regista Peter Mullan

PISA – Fine settimana intenso tra musica operistica e cinema al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme, in Via Regina Margherita 11. All’interno della rassegna “Teatro Liquido” di Guascone.

Sabato 28 aprile 2018 alle 21,30, serata dedicata a Gioacchino Rossini con il concerto “Figaro qua Figaro là”. Con Ilaria Posarelli (pianoforte), Eva Mabellini (soprano), Pedro Carrillo (baritono). Cena rossiniana in luogo alle 20,00 a 20,00 euro. Biglietti: 12 euro intero – 10 euro ridotto.

Ecco una serata intrigante che ruota intorno alla figura di Rossini che vuole celebrare l’immutata freschezza e l’inalterato “appeal” dei capolavori di questo geniale maestro. Per ricordare il grande compositore marchigiano, di cui nel 2018 sarà celebrato il centocinquantesimo anniversario della morte, verrà proposta una “cena rossiniana” con le ricette dei taccuini di Rossini, raffinato gourmet. Tra le arie proposte dai cantanti: Largo al Factotum, Una voce poco fa e Duetto buffo dei due gatti. Mentre il menù suggerirà una rivisitazione delle ricette originali di Rossini: tra le varie portate, flute Rossini, sfizi salati, i famosi Maccheroni alla Rossini, Tournedos figariani.

Prosegue la rassegna “Cinema a Casciana”, Il ciclo di film che nelle sale locali non sono mai stati proiettati, che domenica 29 aprile propone un doppio appuntamento dedicato al regista scozzese Peter Mullan. Alle 17,30 viene proiettato “Magdalene”. Dramma del 2002 di 119 minuti. Con Geraldine McEwan, Eileen Walsh, Nora-Jane Noone, Anne-Marie Duff. Alle 21,00 un documentario esclusivo intorno a questa figura nota anche come attore e sceneggiatore. Biglietto unico ad euro 4.

“Cinema a Casciana” è la stagione cinematografica a firma del Comune di Casciana Terme Lari che il 12 e 13 maggio presenta la IV edizione del “Cinema Concorso di Cortometraggi”. Il meglio del panorama toscano, italiano, europeo e mondiale. Quarto atto di un festival dedicato alle opere locali, alla ricerca di perle e sguardi autoriali arguti e mai banali. Durante la stagione saranno date tutte le informazioni utili. Per chiunque volesse partecipare come autore a questo numero troverà tutte le informazioni al 3207606037.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it.