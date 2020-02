Casciavola. A fuoco una cucina

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 12 circa in via Profeti, località Casciavola nel comune di Cascina per l’incendio di una cucina.

A causa del cattivo funzionamento di un elettrodomestico è scaturito un incendio all’interno della cucina.

Il fumo e il calore ha interessato anche gli ambienti adiacenti e si è reso necessario interdire l’utilizzo temporaneo dell’appartamento. Gli occupanti, una famiglia di 4 persone con 2 bambini, ha trovato sistemazione da parenti.

Fortunatamente non si sono verificati danni a persone.