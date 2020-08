CASCINA – La lista ‘Valori e Impegno Civico’, candidato sindaco di Cascina per le amministrative al voto il 20 e 21 settembre il sindaco reggente Dario Rollo, solo per completezza di informazione precisa quanto segue.

“In data 13 agosto 2020 alle ore 9, regolarmente autorizzati per la propaganda politica con concessione Sepi numero 254 datata 6 agosto 2020, abbiamo allestito il nostro gazebo in occasione della Fiera di San Casciano. Una concessione Sepi numero 254 comprendente una serie di autorizzazioni per l’utilizzo di aree pubbliche e per la Fiera di San Casciano del 13 agosto valida dalle ore 9 alle ore 22.

Soltanto pochi minuti prima di mezzogiorno, con la nostra attività di propaganda politica per il candidato sindaco Dario Rollo regolarmente in corso, ci è stata notificata da Sepi con Pec la revoca della concessione 254 limitatamente alla sola occupazione di suolo pubblico del 13 agosto 2020. Una revoca Sepi valida dalle 9 alle 22, quindi l’intero arco temporale autorizzato con concessione Sepi 254.

Firmata dal direttore generale Alberto Mariannelli anche motivando in premessa ‘Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 486 del 19/12/2019 che individua gli spazi per soddisfare le richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico ai fini propagandistici e promozionali solo in occasione dei mercati settimanali di Cascina, Navacchio e Musigliano’.

A notifica di revoca ricevuta, abbiamo provveduto a smontare il nostro gazebo per il quale eravamo stati autorizzati con concessione Sepi.

Noi siamo siamo sempre per il rispetto delle regole, agiamo sempre nella legalità. D’altronde per noi l’esempio è alla base della nostra attività politica e amministrativa”.