A Cascina arriva “Puliamo il Mondo”

PISA – Venerdì 5 ottobre, si terrà anche a Cascina l’edizione 2018 di “Puliamo il Mondo“, l’iniziativa promossa da Legambiente che promuove la pulizia dai rifiuti e dall’incuria di parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge.

L’appuntamento, cui ha aderito anche l’Amministrazione comunale, è per le ore 9.30 in piazza Tonelli a Cascina, con il raduno dei volontari e la formazione dei gruppi che a seguire andranno a pulire le aree a verde di piazza Tonelli, piazza Meini, piazza Gramsci e piazza dei Caduti, dove è previsto l’arrivo attorno alle 11:40, con animazione per i ragazzi che parteciperanno e consegna dei gadget ricordo.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la sala consiliare del municipio.