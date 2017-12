CASCINA – Alle ore 2.30 circa di sabato 23 dicembre il personale dei Vvf della sede centrale di Pisa con due automezzi è intervenuta a Cascina in via San Giorgio all’interno di una corte privata per l’incendio di due autovetture che sono andate distrutte.

Trattasi di una Fiat Panda e di un Opel Corsa.

Sul posto i Carabinieri di Pisa per le indagini. Non si esclude l’azione dolosa.