Cascina. Enel potenzia la cabina “IV Novembre”

PISA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che mercoledì 22 gennaio eseguirà un intervento di potenziamento del sistema elettrico a Cascina, con particolare riferimento alla cabina denominata “IV Novembre” collocata tra la via omonima e le aree limitrofe tra via Tosco Romagnola, via Fucini, via Macerata, via Filippi.

La cabina, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, sarà sottoposta a restyling attraverso la sostituzione di tutti gli scomparti di impianto che saranno completamente rinnovati con nuove apparecchiature motorizzate, grazie alle quali migliorerà la qualità e la continuità del servizio elettrico. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi in tutta l’area per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per mercoledì 22 gennaio, dalle ore 8:45 alle 15:45. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette.

I clienti sono informati anche con affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.