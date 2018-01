Cascina lancia la nuova app per dialogare con il Comune e vivere il territorio

PISA – Si chiama Municipium la nuova applicazione per smartphone e tablet del Comune di Cascina, disponibile ufficialmente da oggi giovedì 25 gennaio 2018, su App Store e Google Play.

Semplice, intuitiva e gratuita, la nuova app consente ai cittadini, e a chiunque si trovi a Cascina, per lavoro o per turismo, di avere tutta la città, il suo territorio e i suo servizi nel palmo di una mano.

Così mentre i cittadini potranno utilizzarla per fare una segnalazione al Comune o per sapere quali rifiuti mettere fuori per la raccolta porta a porta, il turista potrà capire quali sono i luoghi più interessanti da vedere, mentre chi è a Cascina per lavoro potrà rimanere sempre aggiornato con le news e le info utili.

Municipium ha infatti diverse funzionalità, che nel tempo potranno essere costantemente aggiornate e migliorate.

Segnalazioni. Utilizzando la funzione segnalazioni ogni cittadino che nota un disservizio, un guasto o un pericolo può inviare una segnalazione al Comune indicando la categoria del guasto (fognature, rifiuti, giardini, pubblica illuminazione, scuole, spazzamento strade, taglio dell’erba, ecc…). E lo si può fare anche scattando e allegando una foto del disservizio. La segnalazione sarà poi inviata all’ufficio di competenza e il cittadino sarà avvisato sullo stato di avanzamento della sua segnalazione.

Rifiuti. Nella sezione rifiuti è possibile avere sempre a disposizione il calendario della raccolta porta a porta, il glossario del riciclo, le informazioni sul ritiro degli ingombranti e sulle stazioni ecologiche. Si può anche impostare un notifica quotidiana per ricordarsi quale rifiuto porre davanti a casa giorno per giorno.

Protezione civile. Questa funzionalità serve per informare i cittadini sulle allerte meteo. Le allerte potranno essere di colore verde, giallo, arancio o rosso a seconda della gravità. La sezione contiene anche un vademecum sulle precauzioni e gli accorgimenti da prendere e i comportamenti da tenere in caso di emergenze ambientali.

Sondaggi. Ogni cittadino potrà inoltre partecipare ai sondaggi proposti dal Comune, esprimendo la propria opinione sulle principali tematiche che riguardano il territorio e la comunità.

News ed eventi. Su Municipium saranno pubblicate tutte le notizie provenienti dal Comune di Cascina, come l’attività della giunta e del consiglio comunale, servizi al cittadino, contributi, scadenze, modifiche alla viabilità. Inoltre, sarà possibile programmare il proprio tempo libero sapendo in anticipo dove e quando si svolgeranno manifestazioni, spettacoli, sagre, fiere, mercati, concerti e ogni altra iniziativa di rilievo.

Info utili e mappe. La app contiene anche una sezione con tutte le informazioni generali sul Comune e sul territorio: contatti, orari, trasporti, cenni storici. E una funzionalità che permette di visualizzare su mappa tutti i principali punti di interesse: forze dell’ordine, associazioni, emergenze, luoghi da vedere, uffici pubblici.

La presentazione della app è avvenuta alla presenza del sindaco di Cascina, che ha sottolineato come questo nuovo strumento di comunicazione e di rapporto con i cittadini sia stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, perché sono sempre di più le persone, di ogni fascia di età, che usano app su smartphone o tablet e che hanno bisogno di comunicare con il Comune anche con questi nuovi strumenti.

Come scaricare Municipium. Municipium è disponibile su Google Play e App Store. Una volta scaricata la app basta andare sul menù in alto a destra e alla voce “Scegli ente” selezionare “Cascina (PI)”.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio relazioni con il pubblico, al numero verde 800 01 77 28, email urp@comune.cascina.pi.it