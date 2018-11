Cascina, perde la bombola gol, paura in un appartamento

CASCINA – Alle ore 18 di domenica 25 novembre personale della sede di Cascina è intervenuto a Pontedera in via Cacciagli per un principio di incendio.

A seguito di una perdita dalla tubazione di adduzione di una bombola di gpl è scaturito un principio di incendio scaturito mentre l’occupante l’appartamento stava cucinando.

L’incendio è stato prontamente estinto dai vigili del fuoco con danni limitati che comunque non hanno reso necessario rendere non praticabile l’appartamento.

Sul posto era presente un’ambulanza del 118 il cui intervento non è stato necessario.