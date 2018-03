A Cascina scuole chiuse fino a sabato

CASCINA – Il Sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, visto il protrarsi di allerta meteo ha disposto la chiusura delle scuole di tutto il territorio comunale per le giornate di Venerdì 2 e Sabato 3 marzo. Ecco di seguito l’ordinanza con la quale si dispone la chiusura degli istituti scolastici.

Visto l’evento meteorologico in corso destinato a protrarsi per l’intera giornata odierna, determinando così condizioni stradali potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, nonché difficoltà per il raggiungimento dei plessi scolastici, sia da parte dell’utenza, che da parte del personale scolastico; Dato atto che, in ragione delle consultazioni elettorali previste per Domenica 4 Marzo 2018,sono numerosi i plessi scolastici per cui è gia prevista la sospensione dell’attività scolastica;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità, eliminare i potenziali pericoli ed attenuare i connessi disagi, provvedendo, in via precauzionale e straordinaria, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate sul territorio del Comune di Cascina per le giornate di Venerdì 02 Marzo 2018 e Sabato 3 Marzo 2018; Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

O R D I N A

la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di qualunque ordine e grado operanti situati sul territorio del Comune di Cascina per le giornate di Venerdì 2 Marzo e Sabato 3 Marzo 2018.

I N V I T A ALTRESI’ LA CITTADINANZA

− a non uscire di casa in caso di forti nevicate e/o gelate; − a non sostare vicino ad edifici pericolanti, alberi e nelle vicinanze di fossi e canali ; − all’uso degli autoveicoli solo in caso di assoluta necessità.

DISPONE

La pubblicazione all’Albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Cascina del presente provvedimento, nonché la trasmissione a tutti gli Istituti scolastici del territorio comunale, alla Prefettura di Pisa, al Comando Stazione Carabinieri di Cascina