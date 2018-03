Cascina, ecco un nuovo punto Enel

CASCINA – Buone notizie per i cittadini di Cascina: aumentano i servizi grazie al nuovo Punto Enel Partner che aprirà ufficialmente i battenti in via Tosco Romagnola 160 Venerdì 23 marzo.

I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno opportunità sia per l’assistenza relativa alle forniture di elettricità e gas sia per quanto concerne la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica.

Il taglio del nastro si svolgerà domani, venerdì 23 marzo, alle ore 11.30, alla presenza del sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, del responsabile Enel area Mercato Toscana Marcello Cavicchioli, del responsabile Punti Enel Partner Toscana Carlo Pastorelli, del channel manager Enel Energia del territorio pisano Paolo Andreotti, del referente affari istituzionali Enel Toscana e Umbria Emiliano Maratea e dell’imprenditore Giacomo Pelagagge, gestore del Punto Enel.

Il Punto Enel Partner sarà gestito da Pelagagge, partner specializzato nel settore della consulenza energetica luce e gas, delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. Presso i nuovi sportelli sarà possibile aderire alle vantaggiose offerte di Enel Energia, sia elettricità che gas, e ricevere risposte in merito a tutte le questioni legate alla propria fornitura, oltre che usufruire delle numerose opportunità per l’efficienza energetica.