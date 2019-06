Il Cascina vince il Memorial Stefano Strata

PISA – Dal 13 al 16 giugno si è tenuto, presso lo storico e suggestivo impianto “S. Marta” della Freccia Azzurra a Pisa, il prestigioso Memorial “Stefano Strata”, torneo di calcio a 9 per Esordienti Professionisti (anno 2008).



Questo evento è stato fortemente voluto per far sì che la presenza di Stefano in mezzo a noi non sia legata ad un semplice ricordo ma ad una realtà. Stefano amava moltissimo il gioco del calcio; ha esordito, infatti, con grande entusiasmo nella scuola calcio della Freccia Azzurra percorrendo tutte le tappe del calcio giovanile, passando poi negli Juniores del Pisa Sporting Club. Per Stefano il calcio rappresentava non solo un’occasione di svago e di agonismo, ma soprattutto un momento di incontro in cui non contava tanto il risultato quanto il piacere di stare insieme agli amici.

Hanno preso parte alla manifestazione le squadre: ASD Freccia Azzurra, Pisa Sc, US Città di Pontedera, Pol. ASD Migliarino Vecchiano e ASD Cascina.

Nella prima giornata, nel primo dei due triangolari di qualificazione, ha avuto la meglio l’ASD Cascina nei confronti dell’Ac Pisa 1909 e di una delle due squadre frecciate partecipanti; nel secondo il Migliarino ha primeggiato su Freccia Azzurra e Città di Pontedera.

A questo punto, le semifinali vedevano di fronte ASD Cascina – US Città di Pontedera e Pol. Migliarino – Ac Pisa 1909, con le due squadre dilettanti che hanno avuto la meglio delle più blasonate ai rigori.

Nella giornata finale la lotteria dei rigori l’ha fatta da padrona, confermando non solo l’estremo equilibrio tra le formazioni in campo ma anche la volontà delle partecipanti di ben figurare e onorare al meglio la decima edizione del Memorial “Stefano Strata”. Dunque, le due squadre della Freccia Azzurra si sono giocate ai rigori il quinto e sesto posto, mentre nel derby tra le due squadre professioniste il Pisa ha prevalso sul Pontedera sempre coi tiri dal dischetto e aggiudicandosi la piazza d’onore.

La finalissima è stata bellissima per correttezza e partecipazione anche del folto pubblico accorso al Santa Marta. I due teams di Migliarino e Cascina hanno dimostrato ottime trame di gioco ed un affiatamento ed entusiasmo davvero unici. Alla fine, il Cascina si è aggiudicato la decima edizione del Memorial “Stefano Strata” battendo 3-1 il Migliarino.

Alla presenza dei genitori e degli amici di Stefano e di tutta la dirigenza frecciata, le premiazioni di tutte le squadre ha chiuso in maniera degna un torneo che ha riscontrato un grandissimo successo sia a livello tecnico con partite spettacolari e godibilissime, di altissimo spessore sia a livello di partecipazione con le tribune sempre gremite di un pubblico caldo e appassionato che insieme alla suggestione dello storico “Santa Marta” hanno reso uniche e indimenticabili tutte le serate della manifestazione.

Intanto la Freccia Azzurra è già disponibile per informazioni ed iscrizioni per la prossima stagione sportiva 2019-2020 (per tutte le età, a partire dalle bambine e dai bambini nati nel 2014); è possibile rivolgersi alla segreteria della Freccia Azzurra presso la sede di via Donadoni, 1 a Pisa. Cel. 3927912732 – Sito web: http://www.frecciazzurracalcio.it – Email: frecciaazzurra1964@gmail.com – Pagina Facebook: www.facebook.com/frecciazzurra1964.