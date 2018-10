Casinò online: alcune regole per giocare sicuri

PISA – Secondo una ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa sono più di 17 milioni gli italiani che hanno giocato d’azzardo almeno una volta.



Questo perché giocare d’azzardo è ormai diventato accessibile a tutti, oltre che molto semplice, grazie alla presenza dei numerosi casinò online.

Giocare al casino online è sempre un’esperienza entusiasmante. La voglia di investire anche una minima somma di denaro per riuscire ad ottenere una lauta vincita è il sogno di molti. Tuttavia, un casino virtuale non vale l’altro.

Infatti, quando si sceglie un casino online il primo fattore da prendere in considerazione è quello della sicurezza. Non sono importanti soltanto la trasparenza delle condizioni ed il rispetto delle regole. L’esperienza di gioco, infatti, oltre che essere divertente, deve per prima cosa essere responsabile e rispettosa della legalità, ovvero certificata da apposita licenza governativa AAMS.

Per fortuna, in Italia, sono molti i casinò certificati AAMS e quindi sicuri ed affidabili. Negli ultimi anni, infatti, il numero degli operatori che operano nel settore dei casino online è cresciuto in maniera esponenziale. Ma soltanto alcuni di questi casinò svolgono la loro attività nel pieno rispetto della normativa in vigore. Dunque, prima di effettuare una nuova registrazione è importante assicurarsi di scegliere casinò che offrano maggiori garanzie, più servizi e bonus di benvenuto. Ma come possiamo fare?

Innanzitutto, quando si sceglie un casino online la prima cosa che bisogna accertare è la sicurezza e le varie opzioni di gioco possibili. I casino sicuri presentano l’apposita licenza ed il logo AAMS il quale attesta che si tratta di un casinò legalmente autorizzato. Inoltre, i migliori casino che operano con condizioni trasparenti offrono ai propri utenti alcuni servizi come l’assistenza gratuita sempre attiva, assistenza via chat, tantissimi giochi e diversi sistemi per il deposito e per il ritiro del denaro.

