Caso TMM. FDI: “Ora basta con le promesse e le false illusioni”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d’Italia Valdera sulla situazione dei lavoratori della TMM.

“Leggiamo della denuncia ai lavoratori licenziati. Rossi e Millozzi a fianco dei lavoratori non ci sono mai stati veramente. Basta ricordare l’intervento di Rossi ad Agosto 2017, quando era possibile ancora salvare l’azienda bastava che Piaggio garantisce la commessa delle marmitta, ma Rossi disse che era l’ora di finirla di trattare la Piaggio come una mucca da latte poiché non aveva più latte per nessuno ed era giusto che andasse a comprare i prodotti dove costavano meno… e questo lo chiama essere a fianco dei lavoratori. Sapevano benissimo Millozzi e Rossi già da tempo che la TMM chiudeva perché Piaggio toglieva le commesse o le riduceva dal 70% al 100%. Come mai Millozzi non ha fatto rispettare alla Piaggio gli impegni assunti durante il passaggio dell’ex Dente Piaggio? Come mai Rossi non ha garantito contributi come è stato fatto pochi mesi fa per la zona di Rosignano Solvay? Siamo allibiti da questo modo di comportasi e di illudere questi poveri lavoratori. Questo è senza dubbio sciacallaggio politico da parte di chi è ormai alla canna del gas e usa le tragedie per soli fini politici. VERGOGNA!!!”