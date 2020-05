Castelfranco di Sotto primo mercato della Provincia a ripartire

CASTELFRANCO DI SOTTO – “Castelfranco di Sotto è stato il primo mercato della Provincia di Pisa a ripartire, e questo lo consideriamo un risultato straordinario, che senza il nostro lavoro sarebbe stato impossibile” – questo il giudizio di Confcommercio Provincia di Pisa, per bocca del suo coordinatore sindacale Alessio Giovarruscio.

“La stragrande maggioranza degli operatori ha apprezzato il lavoro svolto e si è adeguata ai nuovi protocolli di sicurezza con grande responsabilità. Tutti hanno seguito le indicazioni, clienti e operatori, e non abbiamo difficoltà a definire l’organizzazione complessiva del mercato davvero impeccabile. Riconosco al sindaco Gabriele Toti, che ringrazio personalmente, di aver preso in mano la situazione a partire da sabato mattina, comprendendo con chiarezza quali fossero le vere esigenze degli operatori da noi raccomandate, e impegnandosi a sua volta con grande generosità a far si che il mercato riaprisse immediatamente, senza smembramenti di sorta o assurde riassegnazioni. Rivolgiamo al primo cittadino l’invito a rivolgersi a interlocutori qualificati e legittimati per legge come l’associazione che rappresento, e non a presunte commissioni di mercato che hanno dimostrato tutta la loro inadeguatezza”.