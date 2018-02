Castelfranco. Incendio di un elettrodomestico, una coppia in ospedale

PISA – Alle ore 10.15 di mercoledì 7 febbraio personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuta in Via Romboli a Castelfranco di Sotto per l’incendio di un elettrodomestico all’interno di una civile abitazione.

Al momento dell’evento nell’appartamento c’erano marito e moglie di cui quest’ultima con problemi di salute ed entrambi sono stati trasportati dal personale del 118 all’ospedale per gli accertamenti del caso.

L’intervento del marito e della squadra di vigili del fuoco successivamente hanno evitato che l’incendio si propagasse agli arredi della cucina ciò nonostante si è reso necessario rendere momentaneamente non agibile la cucina per quanto riguarda l’utilizzo del gas e problemi igienico-sanitari derivati dal fumo che si è distribuito in tutti locali dell’appartamento.