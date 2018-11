Castelfranco, scontro tra due auto: un morto. Le foto

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuta a Castelfranco in via Francesca Nord, angolo via dello stadio, per incidente stradale che vede coinvolte due autovetture una Fiat Panda ed una Golf.

Il conducente della Panda, P. S., 63 anni di San Miniato, è stato estratto dei vigili del fuoco in gravi condizioni e consegnato al personale del 118 per le cure del caso, trasportato in ospedale è purtroppo deceduto, mentre la conducente della Golf, all’arrivo della squadra sul posto, era già stata presa in carico dal personale del 118.

Sul posto oltre ai VVF anche i Carabinieri e la Polizia Municipale.