Categoria Pulcini 2008. Il Pisa Ovest si aggiudica il “1 Trofeo Devitalia”

PISA – Il Pisa Ovest categoria 2008 si aggiudica il “1 Torneo Devitalia” disputatosi presso il campo sportivo comunale di Porta a Mare. Una giornata interamente dedicata ai bambini che oltre a disputare un gran bel torneo hanno pranzato e condiviso tutto il resto della giornata. Il tutto e’ stato organizzato dalla società Pisa Ovest ed ha visto la partecipazione di molte società tra cui il Tarros Sarzanese, Le Querce di Prato, Livorno Academy, Pro Livorno Sorgenti e il Calci.

Nel girone A sia il Tarros Sarzanese che il Pro Livorno Sorgenti avevano la meglio sul Calci, pareggiando poi nello scontro diretto a reti bianche. Quindi la classifica finale vedeva qualificarsi come prima la Pro Livorno in virtù della miglior differenza reti nei confronti del Tarros, secondo classificato. e Terzo invece il Calci. Nel girone B invece i padroni di casa del Pisa Ovest la facevano da padrone vincendo entrambe le partite con un netto 2-0 nei confronti del Livorno Academy e 5-0 contro la compagine pratese de Le Querce, mentre l’altra sfida vedeva imporsi il Livorno Academy di misura (1-0) contro Le Querce La classifica finale quindi vedeva primo Pisa Ovest, secondo il Livorno Academy e terzo Le Querce.

Nel pomeriggio dopo il pranzo tutti di nuovo in campo insieme in una bellissima atmosfera di festa all’interno della struttura portammarese con la finalissima tra Pisa Ovest e Pro Livorno Sorgenti. La partita ha visto un netta supremazia del Pisa Ovest che ha sfiorato il gol in un paio di occasioni con Biagi e Rossi. Tale supremazia si e concretizzata verso la fine del primo tempo quando Del Torto recuperava palla in mezzo al campo e dopo un rapido scambio serviva un assist perfetto per Biagi che non esitava ad insaccare il gol che poi decideva l’ incontro. Nel secondo tempo nonostante il mister del Pisa Ovest Micheli operasse un turnover totale facendo giocare tutti i suoi ragazzi, la supremazia era ancora più schiacciante e in più di una occasione il Pisa Ovest sfiorava il raddoppio con occasioni di Montagna Lujlia e Macchi a dimostrazione della forza di tutto il gruppo.

La giornata si e conclusa con la premiazione di tutti i bambini e gli allenatori delle squadre partecipanti con medaglie a panettone per tutti. E’ stato davvero bellissimo vedere tanti bambini di squadre diverse compagni ed avversari scambiarsi gli auguri di Natale.

I risultati.

Girone A

Pro Livorno – Calci 2-0

Calci – Tarros Sarzanese 0-1

Tarros Sarzanese – Pro Livorno 0-0

Girone B

Pisa Ovest – Livorno Academy 2-0

Livorno Academy – Le Querce 1-0

Pisa Ovest – Le Querce 5-0

PISA OVEST 2008: Karim, Cavallaro, Lulja, Bitozzi, Biagi, Chera, Del torto, Tempesti, Gemignani, Martinelli, Macchi, Montagna, Rossi. All. Andrea Micheli

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI: Mazzetti, Scali, Myqelefi, Nesti, Rinaldi, Shtjefni, Bajrami, Vivarelli. All. Sandro Filippi

ACADEMY LIVORNO: Bianchi, Buggiani, Citi, D’Achille, Fornai, Graessei, Miatto, Panattoni, Parlanti, Pini N., Razzauti, Soia, Tedeschi, Ulivieri. All. Andrea Pini

ASD CALCI 2016: Nannipieri, Destri, Punelas, Mancini, Serafini, Novelli, Lami, Morelli, Taccola, Conti, Rossi, Passera. All. Andrea Bianchi.

SSD TARROS SARZANESE: Bursi, Francalanci, Melis, Cervia, Agolli, Castropignano, Scieuzo, Petacchi. All. Davide Conti

FCD LA QUERCE 2009: Calamai, Acciai, Agresti, Comparone, Congedi, Frati, Gabrielli, Gjata, Haroon, Kanina, Longo, Ruggiero, Tricarico, Venezia. All.Tiziano Papucci.