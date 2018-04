Cattive Strade, la collana di narrativa Mds al Caffè Lanteri

PISA – A poche settimane dalla nuova uscita, attesa per la fine del mese di Aprile, ecco una serata dedicata alla scoperta di Cattive strade, collana di narrativa di MdS Editore dichiaratamente ispirata ai temi e alla poetica di Fabrizio de André, che nel giro di poco più di due anni ha già offerto ai lettori quattro testi di particolare rilievo letterario, a partire da quell’ Amore privato di Giulia Gennaro che ne ha segnato il debutto.

Proprio l’autrice milanese sarà l’unica assente alla serata in programma il prossimo 6 aprile presso la Redrum del Cinema-Caffè Lanteri, che accoglierà invece gli altri tre autori finora pubblicati, ossia Sara Ficocelli, Giovanni Vannozzi e Nicola Pera, i quali, sollecitati dal curatore della collana, Fabrizio Bartelloni, avranno così occasione di parlare dei loro lavori, rispettivamente La vita Nascosta, Long Playing- vita a 33 giri e Benzina, e di confrontarsi sulla loro teoria e pratica della scrittura e dei loro viaggi lungo cattive strade ora reali e ora immaginate, ora da intendersi in senso metaforico e ora drammaticamente concreto. “Sì, perché l’idea di fondo della collana”, spiega Bartelloni, “è proprio quella di raccontare le traiettorie, gli scarti, i bivi affrontati da chi abbia scelto, per fato o per volontà, di percorrere strade meno convenzionali, itinerari meno battuti e più insicuri di quelli comuni, di incamminarsi lungo vie solitamente invise o estranee alla morale comune e all’etica di regime”. “Ognuno degli autori che interverranno alla serata del 6 aprile al Lanteri”, prosegue il curatore, “ha declinato a suo modo l’idea di viaggio lungo una o più cattive strade, facendo della propria opera, sia essa un romanzo come nel caso di Ficocelli e Pera, ovvero una raccolta di racconti come per Vannozzi, uno strumento originale per aprire la vista su quei territori del mondo in cui viviamo, e dei numerosi mondi che portiamo dentro di noi, da cui siamo abituati o tentati di distogliere lo sguardo”. Per chi avesse voglia di conoscere questi tre autori e scoprire le loro storie, dunque, la data da segnare è quella di Venerdì 6 aprile alle ore 19 e la “cattiva strada” da imboccare quella che conduce al Cinema-Caffè Lanteri (Ingresso libero. Aperitivo € 5, Aperitivo più un libro a scelta fra quelli in presentazione € 15).