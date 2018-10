Cavalcavia di Via Immaginetta chiuso fino al 31 ottobre

PISA – L’ufficio traffico del Comune di Pisa comunica che il cavalcavia di via Immaginetta – via Gentili rimarrà chiuso al traffico veicolare fino al 31 ottobre per verifiche tecniche delle strutture.

Le verifiche si sono rese necessarie in seguito all’incendio avvenuto lo scorso 18 ottobre.

In via Immaginetta sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e senso unico alternato a vista. Istituito inoltre il divieto di transito veicolare per i bus Ctt-Nord e veicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 T.

L’Amministrazione Comunale di Pisa, attraverso l’Ufficio Traffico, provvederà al posizionamento della regolamentare segnaletica stradale.