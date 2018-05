“Cavalieri senza vetro”. Ancora prevenzione e sicurezza targata Sds pisana

Pisa – S’intitola “Cavalieri senza vetro”, l’iniziativa svolta dai volontari di Croce Rossa, Misericordia e, da quest’edizione, anche della Pubblica Assistenza coordinati dalla Società della Salute della Zona Pisana, e forti della collaborazione con Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) che, ormai da due anni, nei periodi più caldi della cosiddetta “movida” sono fra i protagonisti delle notti dei fine settimana pisani aiutando i frequentatori di Piazza dei Cavalieri e dintorni a coniugare divertimento, sicurezza e rispetto dei luoghi e dell’ambiente. Dal 18 maggio saranno di nuovo all’opera tutti i venerdi e i sabato notte, dalle 23.30 alle 4 del mattino, con una postazione fissa e riconoscibile in via Ulisse Dini e operatori che si muovono sulla piazza.

La distribuzione dei bicchieri al posto della bottiglia di vetro, ovviamente. Ma anche e soprattutto tanta prevenzione attraverso volantini e spazi informativi sui temi della guida sicura delle dipendenze e delle malattie sessualmente trasmesse. E poi alcool test, simulatori di guida ed escape room.

Hanno cominciato, in sordina e in modo del tutto sperimentale, nell’autunno di due anni fa, chiedendo semplicemente di sostituire la bottiglia di vetro con un bicchiere di carta. E hanno proseguito l’estate scorsa, aggiungendo altre proposte finalizzate alla prevenzione e far crescere la consapevolezza di ciò che è necessario per divertirsi in sicurezza e senza deturpare alcuni dei luoghi più belli della città.

I numeri gli hanno dato ragione. Nella prima edizione sperimentale, nei venerdi e sabato notte compresi fra il 23 settembre e il 22 ottobre 2016, hanno “scambiato” 4.400 bicchieri di plastica con altrettanti contenitori in vetro per un totale di 56 bidoni riempiti e 7.215 chili di vetro raccolto e che prima veniva abbandonato sul selciato. Gli alcool test sono stati 790 e le prove al simulatore di guida a due ruote 70. Nella seconda edizione, nei fine settimana dal 5 maggio all’8 luglio 2017, i bicchieri scambiati sono stati 3.077 per un totale di 44 bidoni riempiti e 5.746 chili di vetro raccolto, gli alcool test fatti 909 e le prove al simulatore 176. Il totale, dunque, racconta di 7.477 contenitori in plastica distribuiti e 12.961 chili di vetro raccolti, 1.699 alcooltest e 246 simulazioni di guida.

Più che il dato complessivo, però, alla presidente della SdS Pisana Sandra Capuzzi interessa evidenziare la tendenza: “E’ indubbio che, quando i “Cavalieri senza Vetro” sono in centro la piazza e le aree limitrofe, alla fine della serata, sono molto più pulite – spiega -. La cosa più interessante, però, è che questo intervento sta facendo crescere la consapevolezza nei ragazzi sulla necessità di avere attenzione per la propria sicurezza e il rispetto dei luoghi. Basta scorrere i dati per rendersene conto: da un’edizione all’altra sono diminuiti del 30% i bicchieri distribuiti e del 20% la quantità di vetro raccolto, per effetto delle ordinanze sicuramente ma anche perché molti dei frequentatori della piazza hanno cominciato a organizzarsi. E sono aumentate le richieste d’interventi finalizzati alla prevenzione: gli alcool test effettuati sono cresciuti del 15% e le prove al simulatore sono, addirittura, più che raddoppiate (+151%)”.

Dunque da questo fine settimana si riparte. Il venerdi notte saranno in piazza i volontari di Misericordia e Pubblica Assistenza, il sabato quelli della Croce Rossa. “Ogni sabato sera – spiega Salvatore Argese della Cri -, infatti, attraverso percorsi sensoriali, escape-room , realtà simulata verrà portata avanti una tematica specifica a scelta tra sicurezza stradale, malattie sessualmente trasmissibili, dipendenze, Inclusione sociale e tutela della salute”.

“Abbiamo aderito e deciso di dare il nostro contributo per i risultati conseguiti dal progetto – spiega Marco Lo Cicero della Pubblica Assistenza -: da quest’anno ci saremo anche noi, vogliamo potenziare il nostro impegno sociale e questo intervento è un ottimo punto di partenza”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Enrico Dini della Misericordia: “Perché anche quest’anno saremo i venerdi in piazza? Semplice, la vera mission di un’associazione come la nostra non può essere che questa. Ci piacerebbe vedere al nostro fianco più volontari e associazioni: in iniziative come queste l’unione e la collaborazione fa la forza”.

La collaborazione con Aci. Con una significativa novità: da quest’anno, infatti, fra i partner del progetto ci sono anche l’Aci di Pisa e l’autoscuola “Ready to go” che, sabato sera (19 maggio), saranno in Piazza dei Cavalieri con un vero e proprio simulatore di guida per auto, che andrà ad aggiungersi a quello “a due ruote” messo a disposizione dall’Asl NordOvest. “Torneremo anche in autunno – spiega il direttore dell’Aci di Pisa Francesco Bianchi – e nell’occasione, molto probabilmente, organizzeremo anche dei test di guida sicura rivolti ai più giovani e a tutti gli interessati: la sicurezza stradale, infatti, passa prima di tutto dalla consapevolezza e dalla formazione di chi si mette al volante”.

Spaziobono. Un’altra tessera, dunque, va ad aggiungersi ad un puzzle d’interventi a cui, pure quest’anno, non mancherà il fattivo apporto di “Spaziobono 19”, il centro di aggregazione giovanile della SdS Pisana, gestito dalla cooperativa Arnera, e situato nella vicina Piazza Sant’Omobono. Sarà aperto tutti i venerdi e sabato notte dalle 23.30 alle 4 , con uno spazio “chill out”, ossia un’area di riposo e decompressione da stati alterati rischiosi al fine di ristabilire le condizioni psico-fisiche necessarie alla guida e al rientro a casa, ma anche un luogo accogliente, con tanto di divani e poltrone, giochi da tavolo e bevande analcoliche (calde e fredde) e snack (a disposizione gratuitamente), dove effettuare l’alcooltest (quasi 500 quelli fatti l’anno scorso)e trovare contraccettivi e materiale informativo riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili, consumo di sostanze psicoattive e rischi connessi al gioco d’azzardo. All’interno saranno sempre presenti operatori qualificati in grado di garantire supporto psicologico e relazionale in caso di necessità o richiesta. “Nelle 28 serate di “Cavalieri senza Vetro” del 2017 da qui sono passate 1.850 persone, soprattutto ragazzi fra i venti e i trent’anni – spiegano Alessia Gallerini di Cnca-Anci e Monica Bianchini della cooperativa Arnera-: per alcuni gruppi è diventato quasi un appuntamento fisso, si ritrovano qua intorno alle due di notte, fanno l’alcool test per stabilire chi di loro è in grado di guidare e trascorrono un po’ di tempo a chiacchierare o giocare”.

Le notti di qualità. Anche quest’anno tornano le “Notti di Qualità”, il progetto regionale promosso da Anci e Cnca per garantire a residenti e fruitori delle aree di svago un divertimento più sicuro e rispettoso dell’ambiente e del contesto. Due le serate in programma, anche se ancora da mettere in calendario, all’insegna del “Galateo della Notte”, con postazioni fisse, momenti di animazione, esibizioni di mediatori artistici e silent disco.

I raccoglitori dei rifiuti. Intanto già dall’inizio di maggio sono stati posizionati i bidoni per la raccolta del vetro. La mappa è la stessa dell’anno scorso. Dal venerdì alla domenica ne sono posizionati venti, di tipo rimovibile, nell’area compresa fra le piazze dei Cavalieri e Vettovaglie: sono collocati fra le 18 e le 20 e svuotati e rimossi la mattina alle 6 e, dall’inizio di giugno, saranno posizionati tutte le sere. Altri venti, di tipo fisso e in graniglia, invece, sono stati posizionati dalla fine di marzo sui quattro lungarni del centro storico, prevalentemente nei tratti più vicini a Ponte di Mezzo.