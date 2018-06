Cavallo cade in un fosso

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuto nel comune di Santa Maria Monte, in Via del Pesco presso il Centro Ippico “Il Pesco”, per un soccorso ad un cavallo.

Per cause sconosciute è caduto in un piccolo fossato non riuscendo più a uscirne. Con l’ausilio di un trattore e delle imbracature fatte giungere appositamente dal comando VF di Lucca il cavallo è stato fatto uscire dal fosso.

Il cavallo è stato assistito da un veterinario che ha coordinato tutte le operazioni di recupero.