C’è ancora bellezza: la Via Lattea.

A volte bisognerebbe ricordarsi di alzare gli occhi al cielo, è lì che si trovano alcuni dei capolavori più incredibili che la Natura abbia mai creato.

La Via Lattea (dal latino Via Lactea) è uno di questi.

La galassia cui apparteniamo deve il suo nome alla banda luminosa che attraversa diagonalmente la sfera celeste, una bianca via stellata al centro del cielo. Nonostante il forte inquinamento luminoso che caratterizza il nostro secolo è ancora possibile osservarla in tutta la sua magnificenza allontanandosi dai centri abitati e volgendo lo sguardo verso l’alto.

(di Massimiliano Gatti)