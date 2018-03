Cede il carrello, cavalla cade in strada a Pontedera

PISA – Alle ore 9.30 circa personale dei Vvf del distaccamento di Pontedera è intervenuto in Via delle colline per Legoli nel comune di Pontedera per un soccorso animale.

Il carrello sul quale veniva trasportata una cavalla di 15 anni è parzialmente ceduto e una zampa è fuoriuscita mettendo a rischio l’incolumità dell’animale.

Quando la squadra dei vigili del fuoco è giunta sul posto il veterinario aveva già provveduto a sedare l’animale per poterlo soccorrere.

Una volta liberato e passato l’effetto della sedazione l’animale si è ripreso ed è stato messo su un carrello nuovo a trasportato a destinazione.

Per effettuare le operazioni di soccorso si è reso necessario procedere alla chiusura della viabilità a cura della polizia municipale.

L’intervento si è concluso intorno alle 11.30.