Cede una paratia, uomo cade dalle spallette dell’Arno

PISA – Alle ore 3.20 di domenica 16 febbraio la squadra dei VVF della sede centrale di Pisa con Aps e Autoscala è intervenuta a Pisa in lungarno Pacinotti per un soccorso ad un uomo il quale era caduto dalle spallette dell Arno probabilmente per il cedimento di una paratia a cui si era impropriamente appoggiato.

L’uomo, che non ha riportato gravi ferite con una probabile frattura ad un piede, è stato recuperato con manovra SAF tramite l’autoscala e consegnato alle cure del personale 118.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco anche ambulanza, Carabinieri e Polizia di Stato