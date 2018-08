Cena di solidarietà per i lavoratori del Molino Rossi. Presente Irene Galletti (M5S)

MOLINA DI QUOSA – Giovedì 30 agosto il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Irene Galletti era a Molina di Quosa in Piazza Martiri di Romagna (San Giuliano Terme) dove si è tenuta la cena di solidarietà e sostegno ai lavoratori del Molino Rossi, storica azienda del territorio con 120 anni di attività alle spalle.

“Sono voluta essere presente – spiega la Galletti – per portare la mia solidarietà agli oltre trenta dipendenti e incontrarli personalmente. Ho presentato a mia firma una mozione per sollecitare il tavolo di crisi, che è infatti stato aperto a inizio agosto. In attesa che la Regione si muova concretamente con gli aiuto promessi, ci faremo portavoce delle richieste dei lavoratori e dei loro sindacati e terremo alta l’attenzione su questa vicenda che ha colpito duramente il territorio e le famiglie dei dipendenti”.