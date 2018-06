Cena sul Ponte di Mezzo, la Regione chiede il rinvio

PISA – Rinviare la cena nell’ambito di “Arcobaleno d’estate” prevista per venerdì sera sul Ponte di Mezzo a Pisa. Lo chiedono il Presidente della Regione Enrico Rossi e l’assessore al turismo Stefano Ciuoffo.

“La partecipazione del ministro Salvini, su invito della Confcommercio – sottolineano il presidente e l’assessore – ha trasformato la cena in una iniziativa elettorale che non ha nulla a che vedere con l’obiettivo originario della manifestazione regionale, che è quello di creare momenti di confronto sulle prospettive e lo sviluppo del turismo. Pertanto chiediamo che l’evento sia posticipato di quindici giorni per assicurare la massima serenità per tutti per la buona riuscita dell’evento”.