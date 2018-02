Cento giovani alla Stazione Leopolda a parlare di politica la domenica

PISA – Oltre cento giovani, di domenica pomeriggio, a parlare di politica e di futuro a far domande e ad ascoltare risposte.

L’iniziativa organizzata alla Stazione Leopolda dai Giovani Democratici di Pisa, alla presenza dei candidati alla Camera Lucia Ciampi e Stefano Ceccanti e della componente dell’assemblea nazionale Francesca Napoli, è stata un successo oltre ogni aspettativa. Al centro loro, i ragazzi del Partito Democratico, soprattutto quelli chiamati per la prima volta a scegliere il futuro del nostro Paese il 4 marzo. “Ma oltre a parlare della legge elettorale e di come si vota – sottolinea Andrea Cioni, segretario Gd Pisa – la discussione è stata utile per comprendere le conseguenze politiche di quello che accadrà domenica e i possibili scenari post elezioni”.

“Il potersi confrontare su temi concreti e stimolanti – prosegue Cioni –, in una campagna elettorale incentrata unicamente sull’odio è stato una boccata d’ossigeno e siamo contenti di aver intercettato, grazie anche al volantinaggio nelle scuole nei giorni precedenti all’iniziativa, tanti ragazzi interessati ad entrare nel merito delle proposte. Noi Giovani Democratici abbiamo voluto con forza che ci potesse essere una occasione in cui illustrare ai nostri coetanei il modo in cui il Pd vuole tornare a mettere al centro i giovani e le loro necessità. Lo ha fatto nell’ultima legislatura coi 500 euro ai 18enni da spendere in cultura o aumentando le risorse a favore dell’Erasmus e lo farà nel prossimo futuro grazie alle misure contenute nel programma elettorale sul salario minimo legale di 10 euro l’ora, sull’abbattimento del costo del lavoro per rendere più conveniente assumere a tempo indeterminato e sugli sgravi per coloro che hanno meno di 30 anni e decideranno di lasciare la casa dei genitori”.

Da Cioni e da tutti i Gd, infine, un ringraziamento al professor Ceccanti “per aver condiviso con noi del tempo di qualità, ancor più prezioso visto il periodo di campagna elettorale” e a “tutti i compagni che sono intervenuti, al vicesegretario regionale Antonio Mazzeo, al segretario provinciale Massimiliano Sonetti, al segretario comunale Giovanni Viale e a Lucia Ciampi, la nostra candidata alla Camera”. “Lei e Stefano Ceccanti – hanno concluso – rappresentano perfettamente il ruolo del Partito Democratico, oggi, in Italia e nel nostro territorio: votare loro significa sostenere l’unico vero argine agli estremismi e alla violenza e l’unica forza in grado di mettere in campo proposte vere e concrete per un futuro migliore di tutte e di tutti, a partire proprio dai più giovani”.

“Una serata all’insegna dell’informazione e dell’educazione civica – conclude il segretario provinciale Massimiliano Sonetti –. Un importante momento di confronto sui principali temi d’attualità, come le elezioni del 4 marzo, ma non solo. Come partito dovremmo incentivare incontri come questo, per tornare a parlare con ragazze e ragazzi che – in molti casi – si avvicinano al voto per la prima volta. Grazie ai Giovani Democratici, a chi è intervenuto e a tutti i partecipanti, per aver messo la politica al centro delle loro parole e del loro agire”.