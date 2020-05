Centro Federale Canoa ai Navicelli. Picchi (Pd): “Gravi e fuori luogo le parole di Punzo”

PISA – “Sono molto gravi le parole della presidente Maria Punzo sulla vicenda del Centro Federale Canoa”. La risposta della minoranza politica è affidata ad Olivia Picchi, presidente della seconda commissione di controllo e garanzia.

“Non so se nel tentativo di addossare sempre la colpa a “quelli che c’erano prima” non ci si rende conto delle affermazioni che si fanno. Se fosse vero che ci sono gravi irregolarità presenti questo significherebbe che l’amministrazione Conti è doppiamente responsabile. Se Punzo è convinta di quello che dice dovrebbe spiegare alla città perché l’attuale amministratore Pisano non abbia subito affrontato la questione e lasciato gli atleti per primi a rischio aspettando quasi due anni per sollevare il problema. Se quello che afferma Punzo fosse vero allora ci sarebbero responsabilità amministrative e penali in capo ai rappresentanti del centro federale e in capo all’ex amministratore di Navicelli che Pisano aveva il dovere di attivare subito. Se non lo ha fatto, o è incorso una grave mancanza lui, o come sosteniamo noi queste responsabilità non ci sono. Questa maggioranza dovrebbe davvero capire che governare è un esercizio faticoso e che non è possibile cavarsela cercando sempre responsabilità altrove. Punzo ci dica come intende risolvere e se davvero c’è questa volontà. Alla luce delle sue dichiarazioni però è mio dovere di presidente della seconda commissione di controllo e garanzia convocare subito Pisano per un chiarimento che oggi diviene sostanziale e urgente”