Il centro per l’infanzia “Lo Scarabocchio” apre le porte a Bientina

PISA – Come si troverà il vostro piccolo al nido? Come sarà l’approccio alla scuola, e quali attività lo attendono? E come si rapporterà agli insegnanti e agli altri bambini?

A queste e a molte altre domande, potrete dare risposta molto presto.

Anzi, potrete far provare direttamente al vostro bambino tante interessanti esperienze andando a conoscere, insieme a lui, il progetto e la struttura Lo Scarabocchio a Bientina. Infatti, il rinomato e attrezzatissimo Centro Integrato 0-6 gestito dalla Cooperativa sociale Agape, in via don Silvano Falaschi 10 apre le porte per gli attesissimi Open Day.

Sono 4 gli appuntamenti in calendario per visitare e conoscere la struttura, e per un tour guidato dalla referente, Manuela Pieracci, che insieme alle colleghe Veronica Mariotti, Sabrina Rapattoni, Serena Ribechini e Stefania Granchi attendono voi e i vostri bambini sabato 7, 14 e 21 aprile dalle 10 alle 12 e venerdì 27 aprile dalle 17 alle 19.

Un mese di iniziative dedicate alle famiglie, quindi, e al tempo stesso un’importante occasione in cui il personale si mette a disposizione dei cittadini per illustrare spazi e proposte educative. Ma non ci sarà solo l’occasione di visitare la struttura e conoscere chi ci lavora, il metodo e le attività, ma di “simulare” perfino la permanenza nella struttura stessa per i piccini. Saranno infatti organizzati laboratori creativi con pasta di sale, plastilina, acquarelli e tempere, come avviene già per i piccoli ospiti, 15 maschietti e 15 femminucce di cui potrete ammirare anche le tante opere creative e qualche immancabile, coloratissimo, scarabocchio