Centro Polivalente San Zeno domenica festeggia i due anni di attività

PISA – Anche a novembre il Centro Polivalente San Zeno sarà ricco di appuntamenti ed iniziative. La struttura in via San Zeno 17, recuperata dal Comune di Pisa grazie ai finanziamenti PIUSS e affidata in gestione dalla Società della Salute della Zona Pisana al Comitato UISP di Pisa, è sede di uno spazio aggregativo per anziani e di una ludoteca. Ma è anche punto di riferimento per le attività di numerose associazioni.

Questa settimana ripartiranno i corsi di inglese (appuntamento per martedì 6 novembre alle 9.30) e di computer(giovedì 8 alle 10). Continuano anche i laboratori creativi manuali: in particolare, l’8 e il 15 novembre si terrà quello di “dolci” di cartapesta, nato dalla collaborazione con Andrea Taddei e l’associazione “La Tartaruga”.

Sempre in collaborazione con “La Tartaruga” proseguono anche gli incontri del laboratorio “La stanza dei ricordi…”, che propongono la visione dei film di (e con) Eduardo De Filippo, interamente girati negli Stabilimenti Pisorno: in programma “In campagna è caduta una stella”, il 7 novembre, e “Non ti pago!” il 21.

Sono riprese anche tutte le attività della Ludoteca “La Kalimba”, aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19, uno spazio di gioco e divertimento completamente gratuito per bambini e ragazzi dal 3 ai 14 anni, ma anche luogo di riferimento per diverse iniziative intergenerazionali. La Kalimba continua la collaborazione con “Secondi Figli”, l’associazione culturale che promuove il gioco intelligente, con cui organizza le “Play Night”, serate gratuite di giochi di ruolo o da tavolo: appuntamento per martedì 13 e venerdì 30 novembre, venerdì 7 e martedì 18 dicembre.

Dal lunedì al giovedì mattina sono attivi i corsi di ginnastica dolce, mentre tutti i venerdì, dalle 16 alle 17, Francesco Simone tiene gli incontri informativi dedicati al benessere fisico e mentale.

Infine domenica 11 novembre alle 12.30 il Centro sarà aperto alla cittadinanza per festeggiare i due anni di attivitàcon un Porta-Party.

Presso il Centro è aperto anche lo sportello informativo di “Famiglia Aperta” sull’istituto dell’affido familiare.

Il Centro Polivalente si San Zeno è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19. Per informazioni: 0507846982 oppure centrosanzenouisp@gmail.com