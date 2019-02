Centro Polivalente San Zeno: le iniziative di febbraio

PISA – Comincia per il Centro Polivalente San Zeno un altro mese ricco di appuntamenti ed iniziative. La struttura in via San Zeno 17, le cui attività sono finanziate dalla Società della Salute della Zona Pisana e affidate in gestione al Comitato UISP di Pisa, è sede di uno spazio aggregativo per anziani e di una ludoteca, oltre ad essere anche punto di riferimento per le attività di numerose associazioni.

In prossimità del Carnevale, tutti i mercoledì pomeriggio del mese a partire dal 6 febbraio, si terranno i laboratori intergenerazionali di maschere di cartapesta etravestimenti (in collaborazione con la ludoteca La Kalimba e l’Associazione La Tartaruga), mentre venerdì 15 si terrà una grande festa in maschera con un piccolo premio per ogni bambino che parteciperà alla sfilata di fronte a giudici speciali: i “nonni” del Centro. Sempre per i piccoli, lunedì 25 febbraio sarà allestita una caccia al tesoro.

Diversi anche gli appuntamenti musicali: giovedì 7 febbraio alle 16 Doady Giugliano si esibirà in un concerto al pianoforte, mentre il 19 alle 17 sarà la volta delle classi di canto della professoressa Bianca Barsanti del Liceo musicale Carducci.

Giovedì 14 febbraio alle 17.30, in occasione di San Valentino, Ovidio Della Croce e Francesco Simone leggeranno “Racconti e poesie d’amore” e sarà allestita una mostra di quadri dei pittori Vero Pellegrini, Domitilla Ferrara, Daniela Sandoni.

Ogni venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 17, il trainer Francesco Simone, che tiene i corsi di ginnastica dolce, fornisce preziosi consigli sui corretti stili di vita. In particolare l’8 febbraio, insieme a Moira Marchionni dell’Associazione La Tartaruga e Alberta Tellarini dell’Associazione Pisa Parkinson terrà l’incontro “Lo sport come farmaco: una opportunità per la prevenzione e la cura”. Mentre a partire dal 18 febbraio ogni lunedì pomeriggio prenderà avvio il progetto “Pisa Città che Mangia Sano”: una serie di incontri volti a fornire concetti basilari di educazione alimentare, con particolare attenzione alla popolazione anziana. Ad alternarsi ci saranno Jessica Sapienza ed Alessandra Stella, dietiste e specialiste in Scienze dell’Alimentazione.

Mercoledì 20 febbraio tornerà al centro il professor Francesco Mallegni, antropologo e paleontologo di fama mondiale, che parlerà di Marina di Pisa e San Rossore.

Continuano poi i corsi di ginnastica dolce (dalle 10 alle 12 dal lunedì al giovedì) di lingua inglese (il martedì dalle 10 alle 12), di computer e smartphone (il giovedì dalle 10 alle 12), oltre alle tombole del martedì e del venerdì pomeriggio.

Infine, l’ultima domenica del mese, il 24 febbraio alle 12.30,appuntamento con il Porta-Party: il centro resterà aperto per un pranzo domenicale tutti insieme.

Per informazioni: 0507846982 oppure centrosanzenouisp@gmail.com