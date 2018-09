Cep, inizia con un pari l’avventura in Coppa

PISA – Inizia con uno 0-0 la stagione della Popolare Cep contro il Ponte alle Origini.

Partita maschia ed agonisticamente intensa la prima stagionale di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Le reti bianche non traggano in inganno, il ritmo è stato sempre alto, anche considerando il caldo di inizio settembre e la preparazione ancora approssimativa essendo agli inizi di stagione agonistica. Superiorità territoriale dei padroni di casa ceppini che però non riescono a concretizzare un paio di occasioni da rete. Episodi dubbi in entrambe le aree di rigore, ma solo in un caso il Direttore di gara indica il dischetto, per il CEP in pieno recupero, a pochi secondi dalle fine. Sul pallone va Galli che però si fa respingere il tiro da Volpicelli.

Un pari che costringe il Cep a rigiocare subito domenica prossima in quel di Cenaia ospiti dello Sporting La Torre.