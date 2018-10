Cetilar Half Marathon a Pisa. Vince il keniano Paul Tiongik. Secondo Daniele Meucci. Nelle donne secondo e terzo posto azzurro

PISA – Si è conclusa la Cetilar Pisa Half Marathon 2018, che ha visto la conferma del keniano Paul Tiongik, il quale ha bissato il successo dell’anno scorso imponendosi nel tempo di 1.03’42”.

di Giovanni Manenti

Al secondo posto con un finale in crescita, il pisano Daniele Meucci che ha chiuso a 2′ di distacco in 1.05’41”. A completare il podio giunge un altro keniano, Jonathan Kanda, il quale completa la sua fatica in 1.07’51”.

Sotto le due ore e 20′ si conclude anche la gara femminile, che ha visto il trionfo della rappresentante del Ruanda Primitive Niyirora con il tempo di 1.17’20”, alle cui spalle si sono classificate le italiane Chiara Giachi ed Ilaria Bianchi, con i rispettivi tempi di 1.25’51 ed 1.26’30”.