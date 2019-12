Cetilar Maratona di Pisa: tremila atleti al via. Le modifiche al traffico

PISA – Aperta ufficialmente la XXI edizione della Cetilar Maratona di Pisa, organizzata da 1063AD. In città si respira aria internazionale, con i tanti runner, provenienti da tutto il mondo, che domenica proveranno a tagliare il traguardo in piazza dei Miracoli proprio davanti alla Torre Pendente.

L’evento di domenica 15 dicembre 2019, certificato World Athletics, AIMS e FIDAL, si preannuncia come una edizione di grande livello, sia per i numeri che per la qualità degli élite runners. Le iscrizioni sono ancora aperte in Expo.

La Cetilar Maratona di Pisa ha pensato proprio a tutti, agonisti e non, bambini e Babbi Natale, e domani darà il via anche alla Pisanina Half Marathon da 21,097km (manifestazione UISP, con certificato medico agonistico) e alla Christmas Run – Corsa di Babbo Natale accessibile a tutti (senza certificato medico agonistico), di ogni età con percorsi da correre o camminare da 3 o 7 oppure 14km.



I NUMERI – Tra maratona e mezza maratona al via si presenteranno poco meno 3.000 atleti, l’ago della bilancia pende a favore della maratona, con 1.650 iscritti. Evento che si tinge di rosa, in maratona si sfiora il 20% di partecipanti femminili, alla Pisanina Half Marathon si sale addirittura al 30% di donne sulla starting line, Pisa si conferma un evento amico delle donne. Interessante il dato sugli stranieri, ancora il 25% provenienti da 51 nazioni diverse.





TOP RUNNER – Maratona particolarmente amata dalle donne con un cast rosa che terrà tutti col fiato sospeso. Spicca subito il nome della croata Nikolina Sustic, già vincitrice delle ultime due edizioni, l’ultima in 2h42’29”. La Campionessa Mondiale di ultramaratona 100km, nonché plurivincitrice della 100 km del Passatore, torna quindi a fare il tris, dopo aver corso le altre ultime grandi maratone italiane, Verona, Venezia, Firenze e Reggio Emilia. Proprio in Italia ha staccato il suo personal best alla maratona di Padova dello scorso aprile con 2h37’55’’. Nikolina però dovrà fare attenzione alla ceca Petra Pastorova (Repubblica Ceca), quarta lo scorso anno con 2h49’24’’ e che ha all’attivo diverse maratone con un crono medio di 2h46’ ed un personal best di 2h36’44’’ ottenuto a Praga nel 2013. Appuntamento rinnovato anche per l’ungherese Tunde Szabo seconda nel 2017 e nel 2018 proprio dietro alla Sustic, l’anno scorso al traguardo in 2h43’35”. La Szabo, che ha un personale di 2h40’46’’ ottenuto a Zagabria nel 2016, è una amica delle maratone italiane, sempre presente, oltre che a Pisa, anche a Verona. Al via anche la maltese Josann Attard Pulis, spesso al traguardo di maratone italiane e con un personale di 2h52’51’’ a Ferrara nel 2016. Nei confini di casa nostra, si farà portacolori dell’Italia Maurizia Cunico, campionessa italiana di mezza maratona 2018. Cunico è protagonista di tante maratone italiane e ha un personale di 2h47’54’’, ottenuto a Venezia nel 2016.



CHRISTMAS RUN – Ad invadere le strade di gioia e clima natalizio, centinaia di Babbo Natale prenderanno parte alla Corsa di Babbo Natale,3-7-14km non competitivi dove chiunque può partecipare senza alcun obbligo di certificato medico. Ci si potrà iscrivere ancora oggi e domani, domenica 15 dicembre, in Expo dalle ore 8:00 in Largo Cocco Griffi (zona Partenza).

I provvedimenti alla viabilità cittadina in occasione della XXI edizione della “Cetilar Maratona” di Pisa che si svolgerà domenica 15 dicembre 2019.

Percorso Mezza Maratona: partenza da via Bonanno (ore 09.00):piazzale Terzanaia, Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, via Crispi, via Niosi, piazza S. Paolo a Ripa d’Arno, via Porta a mare, via C. Fazio, via 2 Settembre, via Maragone, via Livornese, via Vecchia di Marina, viale D’Annunzio, via 2 Settembre, via C. Fazio, via Porta a Mare, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, piazza Solferino, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento, via Roma, piazza Duomo.

Percorso della Maratona: partenza da via Bonanno (ore 09.00:stesso percorso della Mezza Maratona fino a via Vecchia di Marina compresa, via di Torretta, via Bigattiera, viale del Tirreno fino a via dell’Ornello e ritorno, via Litoranea, via Padre Agostino da Montefeltro, via Repubblica Pisana, piazza Baleari, via T. Crosio, piazza Viviani, via Ciurini, via Mander, via Darwin, viale D’Annunzio, via 2 Settembre, via C. Fazio, via Porta a Mare, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, piazza Solferino, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento, via Roma, piazza Duomo.

Alla stessa ora partirà anche la Happy Christmas Family Run, passeggiata che si snoderà su percorsi di 2,6 e 13 Km all’interno degli itinerari suddetti, riservata alle famiglie vestite da Babbo Natale. Una ordinanza della Polizia Municipale istituisce i divieti di sosta, le chiusure al traffico e le deviazioni alla circolazione.

Divieti di sosta

Dalle ore 04.00 alle 10.00: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: via Bonanno, via Niccolini, via Cammeo, da via Niccolini alla rotatoria, via Niosi, via Crispi da via Niosi a piazza Saffi, via Stampace, via Maragone.

Dalle ore 04.00 alle 15.30: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: Lungarno Simonelli, piazza Solferino lato Est, via Roma, via Trieste lato Sud tratto da via Roma a via Magenta, via Magenta, via Risorgimento lato Nord tratto da via Magenta a via Roma, via Nino Pisano, via Porta a Mare, via C. Fazio, via R. Sardo lato via Moro (lato Ovest ultimi 20 metri), via Moro ultimi 20 metri prima dell’intersezione con via Sardo (entrambi i lati), via Moro 20 metri prima dell’intersezione con la via di Balduccio (entrambi i lati), via G. di Balduccio ultimi 20 metri lato sinistro;

Dalle ore 04.00 alle 13.30: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: via T. Crosio, via Ciurini tratto da via Maiorca a via Mander , via Mander, viale del Tirreno da via Bigattiera a via Pisorno su ambo i lati, viale del Tirreno da via Pisorno a via dei Glicini lato mare, via Bigattiera lato mare, via degli Allori (primi 10 metri), piazza Belvedere lato mare eccetto autorizzati, Lungomare di Marina (Padre Agostino da Montefeltro e via Repubblica Pisana).

Dal 14 al 16 dicembre divieto di sosta con rimozione coatta su via Maffi, civ. 44.

Chiusura al traffico, gli orari

Dalle ore 07.00 alle 10.00: istituzione del divieto di transito veicolare su via Cammeo, via Niccolini, via Bonanno da via Niccolini a via Risorgimento;

Dalle ore 08.00 alle 15.30: istituzione del divieto di transito veicolare su via 2 Settembre;

Dalle ore 08.45 alle 10.00: istituzione del divieto di transito veicolare su via Bonanno da via Gabba a Lungarno Leopardi;

Dalle ore 08.45 alle 10.30: istituzione del divieto di transito veicolare su Lungarno Pacinotti, Mediceo, Leopardi, piazza Cairoli, Ponte della Fortezza, Lungarno Fibonacci, Galilei, Gambacorti, Sonnino, Ponte Solferino, via Crispi, da via Lavagna a Ponte Solferino, via Niosi, via Romiti, via Maragone;

Dalle ore 08.30 alle 15.30: istituzione del divieto di transito veicolare su Lungarno Simonelli, Ponte della Cittadella, via Roma, via Trieste, via Magenta, via Risorgimento da via Magenta a via Roma;

Dalle ore 09.00 alle 11.00: via Livornese, con sbarramento all’altezza del raccordo della Fi-Pi-Li in ingresso verso la Basilica di S. Piero;

Dalle ore 09.00 alle 13.30: istituzione del divieto di transito veicolare su via Padre Agostino da Montefeltro, via Repubblica Pisana, piazza Baleari con accesso consentito per via Moriconi direzione Tirrenia, via T. Crosio, via Ciurini, via Mander;

Dalle ore 09.00 alle 12.00: istituzione del divieto di transito veicolare su via Vecchia di Marina, via di Torretta, via Bigattiera;

Dalle ore 09.00 alle 13.30: istituzione del divieto di transito veicolare su viale del Tirreno da via Bigattiera a via Pisorno;

Dalle ore 09.30 alle 15.30: istituzione del divieto di transito veicolare su via Trento;

Deviazioni al traffico, gli orari

Dalle 8.15 alle 15.30 inversione del senso di marcia di via Nino Pisano con nuova direzione da via Conte Fazio a via Aurelia; Dalle 8.15 alle 15.30 istituzione del senso unico di marcia con direzione Est – Ovest su via Conte Fazio nel tratto via di Balduccio – via Nino Pisano; Dalle 8.45 alle 10.30 inversione del senso di marcia di via Stampace e di via Palestro tratto da via Cavour a via Verdi; Dalle 8.30 alle 13.30 istituzione del senso unico di marcia su via Litoranea con direzione Marina – Tirrenia; Dalle 8.30 alle 13.30 istituzione del senso unico di marcia su viale del Tirreno da via Vannini a via Pisorno; Dalle 8.30 alle 14.30 istituzione del senso unico di marcia su viale D’Annunzio con direzione Pisa – litorale; Dalle 14.30 alle 15.30 istituzione del senso unico di marcia su viale D’Annunzio con direzione Pisa – Litorale, da via 2 Settembre alla rotatoria la rampa; Dalle 8:30 alle 15:30 istituzione del doppio senso di circolazione su via Volturno;

Dalle 9:30 alle 15:30 obbligo di svolta a sinistra all’intersezione via S. Maria Lungarno Pacinotti; Dalle 9:30 alle 14:30 istituzione del senso unico su via Barbolani da via Darwin a via Maiorca, su via Maiorca direzione piazza Baleari, su via Darwin direzione via Maiorca, su via Moriconi direzione Tirrenia da piazza Baleari a via Duodi, su via Duodi da via Moriconi a via dell’Ordine di S. Stefano, su via Ivizza da piazza Baleari a via Dell’Ordine di S. Stefano, su via Milazzo da via Ciurini a via Ivizza;

Alle 10:30 riapertura al traffico veicolare del Ponte Solferino con attraversamento controllato per i soli bus da Nord a Sud e viceversa, per i veicoli privati obbligo di svolta a destra verso Lungarno Pacinotti;

Raduno auto d’epoca In occasione del raduno di auto d’epoca previsto a Tirrenia, nella piazza Belvedere lato mare, le stesse potranno attraversare la piazza previo indicazioni e ordini impartiti della Polizia Municipale presente sul posto.